Spende oltre 50mila dollari per costruire un carro armato della Prima Guerra Mondiale

Un americano, con 50mila dollari e un anno di lavoro, ha costruito la replica di un carro armato della Prima Guerra Mondiale. Kameron Swinney, californiano di 34 anni, ha realizzato il sogno di ogni appassionato del settore, costruendo il suo personale carro armato della Prima Guerra Mondiale, funzionante e fedele, partendo da zero. Una passione e una determinazione che gli sono costati parecchi soldi e un anno di duro lavoro.

Un carro armato perfettamente funzionante

Il carro armato che Swinney ha costruito, grande come una berlina, vanta cingoli da trattore funzionanti, un motore e torrette girevoli a 360 gradi che, rispettando la legge dello Stato della California, sono solo a scopo estetico. Per la sua opera ingegneristica amatoriale, l’uomo ha cominciato acquistando alcuni fogli di compensato, una piccola piastra d’acciaio, un banco da taglio al plasma CNC, bulloni e chiodi. Dopo aver costruito il telaio, Swinney ha equipaggiato il carro armato con un motore Jeep F134. I cingoli sono stati recuperati da due trattori degli anni Trenta.

Nonostante il lavoro svolto, Swinney afferma di voler continuare a lavorarci per perfezionarlo. Ovviamente non può andare oltre un certo limite dato che, secondo la legge dello Stato, il carro armato può essere guidato solo sulla proprietà privata.

Swinney e la sua grande passione per la storia

Il suo progetto non è certo passato inosservato ed è stato molto apprezzato dalla comunità. “Tutti quelli che l’hanno visto l’hanno adorato”, ha affermato Swinney. Tutto questo nasce dalla grande passione che l’uomo nutre per la storia e per la saldatura, coltivata lavorando su auto d’epoca fin da quando aveva 15 anni. Tutto questo acquisisce ulteriore significato dal fatto che Swinney non ha mai frequentato alcuna università, lavorando alle sue passioni con un approccio da autodidatta.

I suoi progetti, dopo la costruzione del carro armato, non sembrano essere finiti: “Potrei realizzare un altro carro armato FT17. Altrimenti passerò a qualcosa di più grande”, ha affermato Swinney.