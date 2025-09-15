Una vicenda dai contorni inquietanti è emersa a Frosinone, dove un uomo di trent’anni è stato denunciato con l’accusa di aver spiato la zia di 38 anni utilizzando strumenti rudimentali e successivamente persino un drone. Secondo quanto ricostruito, l’uomo viveva nello stesso palazzo degli zii e sarebbe stato sorpreso mentre tentava di fotografare la donna servendosi di un’asta di legno a cui aveva fissato due specchi. Il gesto aveva generato uno scontro fisico con i parenti e la decisione di trasferirsi in un’altra abitazione a circa due chilometri di distanza, per evitare ulteriori tensioni.

Nonostante il trasferimento, gli zii lo hanno denunciato ai carabinieri, convinti che il giovane non avesse rinunciato alle sue condotte moleste. Nei giorni successivi infatti hanno notato la presenza sospetta di un drone che più volte si è soffermato davanti alle finestre della loro abitazione, arrivando persino a sfiorare l’ingresso di casa. Ogni volta, hanno riferito, l’apparecchio tornava a volare in direzione della nuova abitazione del nipote.

Le indagini e le accuse

Il trentenne ha sempre negato di possedere un drone o di averlo utilizzato per spiare la zia, dichiarandosi estraneo ai fatti. Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri non hanno rinvenuto l’apparecchio, ma hanno sequestrato il suo telefono cellulare, attualmente al vaglio degli investigatori. L’obiettivo è accertare se vi siano prove fotografiche che confermino l’attività di sorveglianza e, soprattutto, se eventuali immagini siano state diffuse online o inviate tramite chat private.

Le ipotesi di reato contestate sono gravi: stalking, violazione della privacy e persino rapina, legata al precedente episodio con l’asta artigianale. La vicenda, riportata da Il Messaggero, ha scosso la comunità locale, lasciando emergere una storia familiare segnata da tensioni, conflitti e denunce.