Un 56enne di Casnate con Bernate (Como) è stato arrestato con l’accusa di stalking condominiale. La Procura di Como ha ottenuto la misura cautelare dopo mesi di indagini sui suoi comportamenti, ritenuti persecutori e molesti, nei confronti di alcune vicine di casa.

Secondo quanto ricostruito, tra novembre 2024 e luglio scorso l’uomo avrebbe spiato le donne attraverso il buco della serratura delle loro abitazioni, arrivando in alcuni casi a compiere atti di autoerotismo sul pianerottolo della palazzina.

Determinanti per l’inchiesta sono state le immagini riprese dalle telecamere installate dalle stesse vittime, esasperate dalla situazione. Alcune, per proteggersi, avevano iniziato a rincasare solo a tarda sera o si erano trasferite temporaneamente da parenti. Ora il 56enne si trova in carcere al Bassone di Como, sottoposto a custodia cautelare, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice.