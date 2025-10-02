A Torino l’intervento chirurgico per tornare a vedere e il dono di una gamba nuova per tornare a camminare: Asaad, un bimbo di 8 anni, sotto le bombe di Gaza ci era praticamente morto, oggi può festeggiare l’inizio di una seconda vita.

Storia della seconda vita di Asaad, bimbo di Gaza

Una storia tragica con lieto fine, una fra le poche purtroppo, vale la pena raccontarla dalla drammatica notte tra il 19 e il 20 maggio. Quando un missile ha colpito l’abitazione in cui si trovavano quindici membri di una famiglia nella Striscia di Gaza. È una delle tante, quella di Yousef Al Zaiza e dei suoi due figli, Asaad e Mohamed.

Yousef, che sarebbe dovuto arrivare poche ore dopo, ha perso la moglie, la madre, la figlia dodicenne e numerosi altri parenti. Solo i due figli maschi sono sopravvissuti e trasportati d’urgenza in ospedale.

Le condizioni di Asaad, 8 anni, sono apparse da subito gravissime: ha subito l’amputazione della gamba destra, ha riportato una grave compromissione della vista all’occhio destro e porta ancora nel corpo molte schegge metalliche.

Le sue condizioni erano così critiche che, subito dopo il primo soccorso, il bambino è stato dichiarato clinicamente morto. Solo una tempestiva rianimazione cardio-polmonare ha permesso di salvarlo.

Attraverso un’operazione di evacuazione medica da Gaza (Medevac), a giugno Yousef e i suoi figli sono arrivati a Torino, grazie alla missione umanitaria Food for Gaza, coordinata dalla regione Piemonte e supportata dal ministero degli esteri italiano.

Una protesi della gamba di ultima generazione

Accolti all’ospedale infantile Regina Margherita, l’équipe di chirurgia oculare è riuscita a salvare la vista di Asaad. Un ulteriore passo fondamentale nel percorso di rinascita del bambino è stato reso possibile dall’Officina ortopedica Maria Adelaide – centro specializzato nella realizzazione di dispositivi protesici ad alta tecnologia – che ha donato ad Asaad una protesi alla gamba, realizzata con stampante 3D di ultima generazione, restituendogli fiducia e nuove prospettive per il futuro.