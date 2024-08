Strangola e uccide la moglie in casa, i vicini sentono le urla e chiamano il 112

Una donna di 75 anni è stata uccisa in casa a Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma. Il corpo è stato trovato dai Carabinieri dopo che una vicina, sentendo grida d’aiuto provenienti dall’appartamento, ha chiamato al 112. In casa c’era anche il marito di 82 anni che è stato fermato in quanto principale sospettato. Sul posto il pm di turno del tribunale di Tivoli.

Secondo femminicidio alle porte di Roma in pochi giorni

Si tratterebbe del secondo femminicidio nel giro di pochi giorni accaduto alle porte di Roma dopo quello di Annarita Morelli avvenuto a Fonte Nuova.