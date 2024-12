Stroncata dal Long Covid, una nonna britannica lotta tra la vita e la morte negli Stati Uniti dopo aver contratto il Coronavirus durante un viaggio da sogno per il quale aveva risparmiato per più di due anni.

Patricia Bunting, 76 anni, è attualmente costretta a letto e priva di sensi in un reparto di terapia intensiva a Orlando, Florida, dopo aver contratto il virus durante quello che avrebbe dovuto essere un gioioso viaggio finale all’estero con i suoi figli e nipote.

La pensionata purtroppo non poteva permettersi l’assicurazione di viaggio da £ 3.000 preventivata per la vacanza, rimanendo senza assicurazione in un paese in cui i costi medici sono alle stelle.

La figlia, Emma, ha lanciato una campagna GoFundMe per raccogliere le 50.000 sterline stimate necessarie per un’ambulanza aerea che riporti Patricia a casa a Wigan, dove potrà continuare a ricevere cure circondata dai suoi cari.

La storia della donna stroncata dal Long Covid

La nonna vedova era andata negli Stati Uniti con i due fratelli e il figlio maggiore di Emma.

Ma dopo qualche giorno, è stata trovata accasciata sulla vasca da bagno della sua stanza d’albergo dopo essersi lamentata di avere pochissima energia. Emma, che lavora come supervisore delle pulizie, ha raccontato al Mirror: “Si era lamentata negli ultimi giorni di avere pochissima energia, il che non è niente di insolito per mia madre, quindi mentre era in America, era su una sedia a rotelle in modo da poter comunque andare in tutte le sue destinazioni preferite.

“Ma domenica sera è andata in bagno e ci è rimasta dentro per un bel po’. Mio fratello è andato alla porta e le ha chiesto se stava bene e l’ha trovata accasciata sulla vasca. È andato nel panico ed è andato dritto alla reception e ha detto ‘Ho bisogno di un dottore’. Quando i dottori sono venuti a visitarla, hanno detto ‘Ha bisogno di un’ambulanza. Dobbiamo portarla in ospedale’.”

La famiglia, che sta affrontando spese mediche crescenti per i cinque giorni di degenza di Patricia in terapia intensiva e le cure critiche in corso, ha descritto Patricia come “il cuore della nostra famiglia”. Emma ha detto: “è la colla che ci tiene uniti. I miei fratelli, i suoi nipoti e io siamo disperati per riportarla a casa”.

Emma ha detto: “Gli USA sono sempre stati una meta per le famiglie. È il posto felice della mamma. Viaggiamo in Florida dagli anni ’80, ma mia mamma ha risparmiato per due anni e mezzo per il suo ultimo viaggio. Alla mamma è stata recentemente diagnosticata la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e la fibrillazione atriale (FA), il che significa che uno dei suoi muscoli cardiaci non pompa tanto quanto l’altro lato del cuore. È una condizione che è stata gestita dal suo medico di base qui.

Partita senza assicurazione viaggio

“Stava bene prima di partire, ed è sempre andata all’estero con un’assicurazione di viaggio, anche se non ne ha mai avuto bisogno. In questa occasione, le è stato chiesto un preventivo tra £ 3.000 e £ 6.000. Mia madre è una persona generosa e non le piace chiedere aiuto. Non chiede sussidi, non riceve l’indennità di invalidità e ha sempre dato allo Stato, mai preso.

“È stata con noi nel bene e nel male, da quando mio padre è morto quando avevo otto anni. È la roccia della nostra famiglia. Vogliamo solo aiutarla. Ed è impossibile farlo con lei negli Stati Uniti.”

La famiglia ritiene che la migliore possibilità di guarigione di Patricia risieda nel ritorno nel Regno Unito, in modo che anche la sua famiglia allargata possa supportarla con le cure. Sfortunatamente, a causa del costo del trasporto medico e della necessità di un’ambulanza aerea specializzata, questa opzione è diventata molto irraggiungibile senza ulteriore supporto.

Emma ha aggiunto: “Stiamo affrontando l’impossibile. La mamma è sempre stata lì per noi, e ora dobbiamo esserci noi per lei. Ogni donazione, non importa l’entità, ci avvicina al ricongiungimento con la sua famiglia e al darle le cure di cui ha bisogno.