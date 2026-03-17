Un uomo di 60 anni è stato arrestato in flagranza a Roma con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di uno studente minorenne. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe preso di mira un ragazzo di 16 anni mentre viaggiava a bordo della Metro C di Roma, molestandolo in diverse occasioni.

Gli episodi si sarebbero verificati in meno di un mese, tra il 15 febbraio e il 12 marzo. Gli investigatori hanno ricostruito almeno sette casi di molestie avvenuti sui vagoni della metropolitana. Approfittando dell’affollamento dei passeggeri e della difficoltà del giovane a muoversi, il 60enne avrebbe compiuto ripetuti palpeggiamenti ai danni del ragazzo.

La denuncia e l’arresto

Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dal minorenne insieme al padre ai carabinieri. Il ragazzo ha raccontato agli investigatori che l’uomo, una volta salito sul vagone, iniziava a fissarlo sorridendo. Poi, fingendo di sistemare la propria borsa, avvicinava la mano ai genitali del giovane, toccandoli prima con il dorso e poi con le dita sopra i pantaloni.

Dopo gli accertamenti e i controlli delle forze dell’ordine, l’uomo è stato fermato l’11 marzo. Il giudice per le indagini preliminari ha successivamente convalidato l’arresto e disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.