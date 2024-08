Sul motorino senza patente, Emanuel si schianta e muore a 13 anni a San Nicandro Garganico

Emanuel amava giocare a calcio, la sua grande passione. Ed era impegnato anche nella sua parrocchia, dove faceva il chierichetto. Era un ragazzino esemplare, con una famiglia speciale molto impegnata nel sociale. La sua vita è stata spezzata a soli 13 anni martedì sera, a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, dopo che il ciclomotore che guidava si è scontrato con un’Alfa Romeo Mito alla guida della quale c’era un 20enne, illeso ma sotto shock.

Era un ragazzino esemplare

La tragedia è avvenuta in pieno centro cittadino, forse dopo che il ragazzino ha perso il controllo del mezzo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire i contorni della tragedia ed accertare eventuali responsabilità, e per capire come mai il ragazzino fosse in sella ad un mezzo che si può guidare dopo aver compiuto i 14 anni e con il patentino.

Emanuel era terzo di tre fratelli, il piccolo di casa. Suo padre Massimo, imprenditore nel settore delle comunicazioni, è impegnato come educatore, insieme ad altre persone, di giovani militanti nella squadra di calcio, di cui faceva parte lo stesso Emanuel che a settembre avrebbe iniziato il primo anno delle scuole superiori.

“Un dramma familiare di enormi dimensioni. Un dolore che nessuna famiglia dovrebbe provare”, dicono in paese molti genitori che esprimono solidarietà e vicinanza alla famiglia di Emanuel.

A Bari è morto Alessandro, investito venerdì scorso

La tragedia dopo che a Bari, dopo giorni di agonia, è morto Alessandro Ruggiero, il 43enne investito da un’auto venerdì scorso nel rione Santo Spirito mentre, a bordo di un monopattino, andava al lavoro. In provincia di Verona, a Valeggio sul Mincio, nello scontro frontale tra due auto, hanno perso la vita un 35enne ed un 38enne ed altre due persone sono rimaste gravemente ferite. Nel Pisano, a San Giuliano Terme, un 80enne è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco nella sua auto: la vettura è stata distrutta dalle fiamme scaturite da un incidente stradale.