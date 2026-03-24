A Palermo, nella zona di Corso Calatafimi, un giovane studente universitario ha rischiato seriamente la vita dopo un picco glicemico. Il ragazzo, intento a preparare il pranzo, aveva messo a bollire del riso in cucina. Quando l’acqua è completamente evaporata, il pentolino ha preso fuoco e il fumo ha rapidamente invaso l’appartamento. Svenuto a terra, il giovane non avrebbe potuto chiedere aiuto, se non fosse stato per il rilevatore di fumo che, attivandosi, ha generato un allarme sonoro molto forte.

L’intervento

I vicini, sentendo l’allarme, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti tempestivamente, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’abitazione. Lo studente, ancora privo di sensi, è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico. I medici sono riusciti a stabilizzarlo e salvarlo. “Sono stati attimi concitati – ha dichiarato un soccorritore – senza l’allarme dell’incendio, le conseguenze per il giovane potevano essere gravissime”, confermando quanto determinante sia stato il funzionamento del rilevatore di fumo.