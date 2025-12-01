Per quale ragione, negli ultimi giorni, stiamo ricevendo sui nostri smartphone sempre più telefonate con prefissi internazionali come +44, +46, +40 o +34? Cerchiamo di capire cosa sta accadendo.

Si tratta di chiamate che provengono da call center esteri che per anni hanno utilizzato numeri italiani finti. Dallo scorso 19 novembre è infatti entrata in vigore la seconda fase del filtro anti-spoofing (un filtro alle chiamate truffa che utilizzano numeri falsi ndr). Si tratta della seconda tranche delle decisioni prese dall’Agcom e che è dedicato alle numerazioni mobili, dopo la prima tranche già attiva da agosto sulle linee fisse.

La misura sta funzionando ed ora i call center illegali che usano prefissi esteri sono tornati a comparire. Per molti utenti il miglioramento è stato immediato dato che è ora è molto più facile intuire che si tratta di chiamate commerciali. Non potendo più far apparire come “italiane” chiamate che provenivano dall’estero, i call center illegali sono stati costretti a utilizzare i prefissi stranieri reali.

Per questa ragione molti italiani da dopo il 19 novembre si trovano sul telefono chiamate provenienti dal Regno Unito, dalla Romania, dalla Spagna o dal Portogallo. La piattaforma di controllo non blocca le chiamate estere. Si limita a verificare che il numero esista davvero, che sia assegnato correttamente all’operatore e che la chiamata provenga da un utente effettivamente in roaming. Se anche solo uno di questi fattori non è presente la chiamata viene automaticamente bloccata.

Quanto era esteso il fenomeno delle chiamate con finti numeri italiani

Il Corriere della Sera, citandi i dati dell’Agcom, ha stabilito che in soli tre giorni oltre 8 milioni di chiamate provenienti da finti numeri dall’Italia sono state inibite. Un fenomeno che prima dell’entrata in vigore di questa misura era davvero consistente e a cui ora si è finalmente messo un argine.

Come difendersi dalle chiamate indesiderate

Come possiamo difenderci da queste chiamate indesiderate? Possiamo decidere semplicemente di non rispondere o di chiedere al gestore di bloccare le chiamate internazionali. O usare delle app che ci aiutano a smascherare questo tipo di numeri di telefono.