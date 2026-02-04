Vasile Frumuzache, ex guardia giurata rumena di 32 anni, detenuto per l’omicidio di due prostitute tra Prato e Montecatini, ha provato a fuggire dal carcere fiorentino di Sollicciano nella mattina del 4 febbraio. L’uomo, ristretto dalla scorsa estate, avrebbe messo in atto un piano rudimentale ma classico: lenzuola annodate per oltrepassare il muro dell’area passeggio. Dopo essere riuscito a raggiungere la zona dell’intercinta, è stato però intercettato e bloccato tempestivamente dagli agenti della polizia penitenziaria, che hanno impedito il completamento della fuga.

Il processo imminente e i precedenti in carcere

Il tentativo di evasione arriva alla vigilia di un passaggio giudiziario cruciale. Il 5 febbraio Frumuzache è atteso davanti alla Corte d’Assise di Firenze per la prima udienza del processo in cui è imputato per omicidio volontario. A Sollicciano era stato trasferito lo scorso giugno dal carcere di Prato, dopo un’aggressione subita da parte di un altro detenuto, parente di una delle vittime, che gli avrebbe lanciato addosso olio bollente. L’episodio aveva reso necessario lo spostamento per motivi di sicurezza.