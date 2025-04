Intorno all’1.30 della scorsa notte a Prato c’è stato il tentato omicidio di una donna. La squadra mobile è ora a caccia di un cinese che ha sequestrato, tentato di rapinare 10mila euro, minacciato e poi sparato alla gola a una connazionale di 46 anni trovata in strada dopo il tentativo di rapina mentre chiedeva aiuto sanguinante. La donna è stata operata d’urgenza e una parte del proiettile le è stata tolta dalla gola. Ora si trova ricoverata in gravi condizioni.

Per gli inquirenti che indagano sulla vicenda potrebbe trattarsi di un nuovo episodio legato alla “guerra delle grucce” per il controllo della logistica del tessile. Guerra tra gang che nei giorni scorsi ha portato alla morte di una coppia cinese nel quartiere romano del Pigneto. La donna infatti lavora per il locale Number One lo stesso dove il 6 luglio 2024 c’è stato uno dei più efferati tentati omicidi della cosiddetta “guerra delle grucce” quello a Chang Meng Zhang. Ed è proprio qui che la 46enne ha incontrato il suo aggressore con cui poi, stando al suo racconto, è salita in un’auto da lei guidata. In una strada fuori città, dal sedile posteriore l’uomo ha stretto una guaina attorno al collo della donna intimandole di trasferirgli 10mila euro col wallet del suo cellulare. Ma il passaggio di una pattuglia dei Carabinieri ha guastato il suo piano così l’uomo le ha ordinato di ripartire. Poi siccome il trasferimento del denaro non è più riuscito le ha sparato con una pistola all’altezza dell’orecchio ed è fuggito.