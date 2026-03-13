A Trieste, nel quartiere Roiano, una donna di quarant’anni, di origine brasiliana, ha tentato di rapire una bambina di due anni mentre era in braccio alla madre all’uscita da scuola. Spaventata, la madre ha subito chiamato il marito, che ha preso la sua moto e si è lanciato in una sorta di “spedizione punitiva” per le vie della città alla ricerca della donna. Quando l’ha individuata in un bar, le ha inviato un messaggio con foto per chiedere conferma della sua identità. Dopo la conferma, l’ha aggredita fisicamente fino all’arrivo della polizia.

La donna brasiliana è stata denunciata per tentato sequestro di persona. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore ha problemi psichiatrici, ma non risulta in cura presso centri specializzati. Le immagini dell’accaduto sono state registrate da un passante.