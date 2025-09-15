Ieri sera a Milano, in via Fratelli di Dio, un uomo di 70 anni si è lanciato dal balcone del quarto piano della propria abitazione, finendo addosso a una donna di 83 anni che stava camminando sul marciapiede. L’anziana è morta sul colpo, nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118. L’uomo, che avrebbe tentato il suicidio, è sopravvissuto alla caduta. È stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova ricoverato cosciente. Secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita, salvo complicazioni del quadro clinico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile e quelli della Stazione di San Cristoforo. Le prime verifiche hanno confermato l’ipotesi del gesto volontario, senza elementi che facciano pensare ad altre dinamiche. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per omicidio colposo, un atto dovuto dopo la morte della passante.