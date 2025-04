Una donna di 55 anni, Teresa Stabile, è stata uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Gerardi, 57, intorno alle 19 di ieri, mercoledì 16 aprile, a Samarate in provincia di Varese. La coppia ha un figlio ventenne ed era in fase di separazione.

L’omicidio è avvenuto in via San Giovanni Bosco dove la moglie viveva da sola in una villetta. L’uomo ha atteso che la donna rincasasse dal lavoro colpendola con diverse coltellate non appena entrata nel cortile interno all’abitazione. Teresa Stabile è stata colpita quando era ancora sull’auto.

Un testimone che stava portando a spasso il cane ha visto la scena ed ha avvertito i Carabinieri e il 118. La donna è stata rianimata sul luogo, quindi portata d’urgenza in ospedale a Legnano dove è morta subito dopo l’arrivo in Pronto soccorso.

Gerardi, che ha cercato di allontanarsi ed è stato fermato in via Torino, non lontano dal luogo del femminicidio. I Carabinieri hanno usato il taser: Gerardi voleva uccidersi con lo stesso coltello col quale ha assassinato la consorte. Il 57enne è stato quindi portato in ospedale per accertamenti e poi in caserma a Busto Arsizio.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’auto e della villetta. Sarà disposta l’autopsia sul corpo di Teresa Stabile per stabilire anche il numero dei fendenti.