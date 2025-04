Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato avvertito in una vasta area del sud della California, da San Diego a Los Angeles, fino al Messico. L’epicentro è stato individuato a circa 4 chilometri da San Julian a una settantina di km a nord-est di San Diego e a pochissimi chilometri dal confine col Messico: lo rende noto l’istituto geosismico americano Usgs. La scossa principale, a 13,4 km di profondità, è stata seguita da varie minori che hanno raggiunto il massimo di 3.1, tutti nella stessa zona.

Al momento non ci sono notizie di danni. Molti residenti hanno raccontato sui social di tazze e lampadari che tremavano, in molti sono scesi in strada spaventati. Alcuni video hanno mostrato supermercati con alcune merci cadute a terra.

Le autorità locali e il Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS) stanno monitorando la situazione, anche in vista di possibili nuovi scosse.