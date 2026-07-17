Durante un popolare festival dei carri, il “Rath Yatra”, a Puri, nell’India orientale, è scoppiato il caos provocato da una folla immensa di persone. Almeno una persona è morta e un centinaio sono state portate in ospedale. Le immagini della calca mostrano alcuni devoti portati via sulle barelle, mentre altri sono stati trasportati in ospedale in ambulanza nel corso della processione. Il capo dei servizi antincendio e di emergenza ha riferito che quasi 100 persone sono state ricoverate dopo aver lamentato difficoltà respiratorie. Questo festival celebra il viaggio annuale di tre divinità, il Signore Jagannath, suo fratello Balabhadra e sua sorella Subhadra e viene organizzato con appositi carri che arrivano fino al Tempio di Gundicha.