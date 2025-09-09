Una bambina di 8 anni è morta in un grave incidente stradale avvenuto lungo la E45, a Resina Nord, nei pressi di Perugia. La famiglia viaggiava a bordo di un camper rimasto in panne, quando un autotreno li ha travolti. Il mezzo pesante ha tamponato anche un furgone Anas fermo sul posto per prestare soccorso.

I familiari della bambina, tra cui i genitori e un fratello, sono rimasti feriti: il padre ha riportato le lesioni più gravi ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia, mentre le altre due persone sono state ricoverate all’ospedale di Città di Castello in condizioni non particolarmente gravi.