Un laboratorio di catering situato nel Bolognese è stato chiuso dai carabinieri del Nas di Bologna dopo un’ispezione che ha portato alla luce condizioni igienico-sanitarie gravissime. Durante i controlli, i militari hanno trovato due topi morti e numerosi escrementi sparsi all’interno del deposito alimentare. A ciò si sono aggiunte altre irregolarità: ben 150 chili di alimenti e conserve risultavano scaduti, mal conservati o del tutto privi di tracciabilità. Il valore delle derrate sequestrate ammonta a oltre 5mila euro, mentre l’attività sospesa è stata stimata in circa 300mila euro. La proprietà dovrà inoltre pagare una multa di 4mila euro.

Conservazione pericolosa e rischio botulino

L’ispezione rientra in una più ampia serie di controlli svolti dai Nas sul territorio bolognese. All’interno dei locali dell’attività sono state riscontrate scaffalature metalliche arrugginite e sporche, mentre molte delle scorte alimentari venivano conservate direttamente a terra, in confezioni aperte e non protette. Particolarmente allarmante è stato il ritrovamento di conserve di frutta e verdura – come sottoli, sottaceti e marmellate – confezionate in vasetti di vetro con tappi metallici, in assenza di un piano Haccp adeguato. Secondo gli esperti, questi alimenti avrebbero potuto sviluppare il botulino, mettendo a rischio la salute dei consumatori.