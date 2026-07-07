Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l’accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strada Basse del Lingotto. L’intervento è scattato nella notte tra sabato e domenica dopo la segnalazione al 112 di alcuni residenti, allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso all’interno dello studio un 65enne con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L’uomo è stato quindi bloccato prima che riuscisse ad impossessarsi di denaro o altri beni.

Lo stratagemma dei carabinieri

Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato arnesi da scasso e una ricetrasmittente, che i militari hanno utilizzato fingendosi l’autore del furto: con la ricetrasmittente, infatti, hanno contattato gli altri membri della banda, invitandoli a raggiungere un punto poco distante per spartirsi il bottino. Questo stratagemma ha permesso di far arrivare sul posto gli altri due presunti complici, che sono stati arrestati in flagranza. I tre sono stati portati nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione della Procura torinese.