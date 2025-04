È stato torturato, seviziato e venduto on line. Ma quella del cane Theo è fortunatamente una storia a lieto fine, perché una ragazza si è accorta della sua condizione e lo ha adottato, come lei stessa ha raccontato via social, spiegando che quando l’ha acquistato l’animale aveva appena sei mesi di vita. Eppure, il suo vecchio proprietario gli aveva già fatto conoscere il male assoluto.

“Era stato venduto online dopo essere stato maltrattato…Era affamato, praticamente in fin di vita, non riusciva a camminare, era ricoperto di segni di morsi umani, il suo naso era tagliato, l’orecchio strappato a metà…Sono andata a prenderlo all’istante, ho pagato i soldi richiesti e l’ho portato via con me”. Questo il racconto diffuso sull’account di TikTok @zahidewonthistrend.1, dove si parla del salvataggio di Theo.