Bojan Panchevski è un giornalista del Wall Street Journal. Nel suo libro “Undermining Nord Stream. The true story of the sabotage that shook Europe” racconta molti segreti sull’attacco avvenuto nel settembre 2022 al gasdotto Nord Stream 2 che portava il gas dalla Russia alla Germania.

Il giornalista, come racconta la Bild citata da Logos Press, nel libro racconta che l’attacco fu pianificato da un’unità d’élite ucraina guidata da due veterani dei servizi segreti. L’Ucraina considerava le forniture di gas russo alla Germania il principale strumento di influenza di Mosca in Europa: per questa ragione decisero di compiere questa operazione estremamente rischiosa usando un gruppo di sommozzatori. Questa élite reclutò dei civili anziché degli esperti: tra loro c’era una donna nota con il nome di Freya, una ex modella erotica esperta in immersioni. Fu lei a rivelarsi la più coraggiosa tra tutti.

Panczewski ha raccontato la vicenda nel podcast del caporedattore di Bild Paul Ronzheimer. Freya aveva cominciato fin da giovane a lavorare nella vita notturna di Kiev come modella erotica posando anche in foto provocanti. Tra queste istantanee ne venne scattata una in cui indossava un mantello da capitano poi diventata la copertina di una nota rivista erotica ucraina.

Freya si dilettava anche nelle immersioni subacquee, ed è proprio questo che la portò a far parte del team dei bombardieri Nord Stream. Panczewski racconta d’altronde che l’invasione della Russia in Ucraina abbia costretto Freya (e con lei tante altre persone) a cambiare vita: “Fu contattata da un’unità dei servizi speciali tramite altri subacquei (…). Ufficiali di alto rango le chiesero se fosse disposta a partecipare a una missione per colpire le fonti di finanziamento che la Russia utilizzava per condurre la guerra contro il suo Paese. Si trattava di un’operazione complessa e potenzialmente letale. ‘Dove devo firmare?'” rispose subito Freya.

Nell’operazione di piazzamento degli esplosivi sott’acqua, la modella svolse un ruolo chiave. Si immerse ripetutamente in profondità con 80 chilogrammi di attrezzatura nonostante le condizioni meteorologiche estremamente difficili. Panczewski racconta che chi ha successivamente indagato sull’esplosione si sia imbattuto in molte informazioni su Freya. Trovandosi davanti a materiale erotico ha pensato all’inizio di trovarsi davanti ad una pista falsa. Ora, stando ancora al racconto di Panczewski, la donna insegna immersioni tattiche al personale militare: “È stata arruolata ed è ufficialmente un membro delle forze armate”.