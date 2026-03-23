Una tragedia si è consumata nel cuore di Napoli, lungo Corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana. Due donne sono state travolte da un’auto mentre attraversavano la strada, perdendo entrambe la vita. Alla guida del veicolo, una Mercedes, c’era un uomo di 34 anni, italiano e residente in città, immediatamente fermato dagli agenti intervenuti sul posto. Era alla guida sotto l’effetto di alcol.

Secondo le prime ricostruzioni, le vittime si trovavano sulle strisce pedonali in un tratto poco illuminato della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato loro scampo, trasformando in pochi istanti una zona trafficata in una scena drammatica.

I soccorsi e i rilievi

Dopo aver investito le due donne, l’auto ha proseguito la sua corsa terminando contro tre vetture parcheggiate lungo la strada, causando ulteriori danni. L’area è stata immediatamente transennata per permettere alla Polizia Locale di effettuare i rilievi tecnici necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire la velocità del mezzo.

Il conducente è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti. Le due donne, la cui identificazione è ancora in corso, sono cittadine straniere, di nazionalità ucraina. Una è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate, mentre l’altra è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del 118.