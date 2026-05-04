Una tragedia ha colpito la provincia di Brindisi il 1 maggio. Samantha Lacedonia, 21 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre si stava recando al lavoro a Ostuni, dove era stata recentemente assunta in un locale.

La giovane viaggiava a bordo della sua Fiat 500 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Mercedes lungo la strada provinciale in località Traetta, arteria che collega Ostuni a Ceglie Messapica. L’impatto è stato molto violento e non le ha lasciato scampo.

Feriti lievi per gli occupanti dell’altra auto

Nell’altra vettura viaggiavano un uomo di 83 anni e la figlia di 52, entrambi rimasti feriti ma in modo non grave. Sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, Samantha stava raggiungendo il posto di lavoro dove era impiegato anche il fidanzato. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.