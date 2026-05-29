Dramma nel pomeriggio in Costiera Amalfitana, dove un uomo di 35 anni originario di Baronissi, in provincia di Salerno, ha perso la vita dopo essere precipitato dal costone roccioso di Capo d’Orso. Il corpo senza vita è stato individuato poco dopo le 17 nel tratto di scogliera sottostante la carreggiata della Strada Statale 163 Amalfitana, nel territorio comunale di Maiori.

La vittima, un motociclista, si trovava in costiera insieme alla fidanzata per trascorrere una giornata di svago. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i carabinieri, il personale della Capitaneria di porto e i sanitari del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso sia via mare che con il supporto di un elicottero.

Il ritrovamento del corpo a Capo d’Orso

A lanciare l’allarme sarebbe stata proprio la fidanzata del 35enne, che si trovava con lui al momento dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’episodio potrebbe essere stato causato da una tragica fatalità.

L’ipotesi al vaglio è che l’uomo si fosse avvicinato al punto panoramico per scattare una fotografia quando avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio, precipitando nel vuoto dal costone roccioso. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire con precisione la dinamica della caduta. La salma è stata posta sotto sequestro e sarà ora fondamentale la testimonianza della compagna per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici momenti.