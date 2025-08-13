Un ragazzo di 21 anni dell’università di Pisa è morto dopo essere annegato nel lago Sinizzo, a San Demetrio ne’ Vestini, in provincia dell’Aquila. In base a una prima ricostruzione, il giovane tunisino era lì in gita con il fratello e alcuni amici. Si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non è più riemerso, probabilmente a causa di una congestione.

Il tutto è accaduto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco con sommozzatori, forze dell’ordine e carabinieri. A giugno un pakistano residente all’Aquila, Rahmat Hussain, 21 anni, era annegato nello stesso lago