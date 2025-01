“C’erano molti cadaveri, più di 70 cadaveri, e circa 200 persone disidratate. “Mi sono sentito molto debole quando li ho visti, è stato doloroso da vedere. Ma Mandla e io abbiamo deciso che dovevamo essere forti e non mostrare loro come ci sentivamo, così da poterli motivare”.

I minatori che aspettavano aiuto da mesi, li hanno accolti come degli eroi. “Erano molto, molto felici”, dice. I minatori erano rimasti bloccati lì a seguito di un’operazione di polizia a livello nazionale per porre fine all’estrazione mineraria illegale in siti in disuso che erano stati chiusi, poiché l’industria, un tempo spina dorsale dell’economia del paese, si stava riducendo.

Non era più redditizio per le multinazionali minerarie operare in molti posti, ma la promessa di trovare ancora depositi d’oro era una calamita per molte persone disperate, in particolare migranti clandestini. Migliaia di pozzi sono stati abbandonati.

A novembre, la polizia ha intensificato gli sforzi nella miniera di Buffelsfontein a Stilfontein, circondando l’ingresso del pozzo e rifiutando di far scendere cibo e acqua. Prima che l’operazione di salvataggio iniziasse lunedì, la comunità locale aveva cercato di prendere in mano la situazione calando una corda nel pozzo per cercare di tirare fuori alcuni degli uomini. Hanno anche inviato messaggi e hanno detto ai minatori che i soccorsi stavano arrivando. “Così quando siamo arrivati, stavano già aspettando la gru. Ora quando ci vedono, ci vedono come i loro presidenti, come i loro messia: le persone che sono venute da fuori nel buco per aiutarli a riemergere”.

La polizia afferma che i minatori illegali sono sempre riusciti a uscire da soli, ma si sono rifiutati di farlo perché temevano l’arresto. Ma Mkwayi non è d’accordo: “È una bugia che le persone non volessero uscire. Quelle persone erano disperate e cercavano aiuto, stavano morendo”. Nelle dichiarazioni presentate all’Alta corte, i minatori illegali descrivono nei dettagli la morte lenta e dolorosa dei loro pari. Dicono che molti sono morti di fame. “

Da settembre a ottobre 2024, l’assenza anche di sostentamento di base è stata assoluta e la sopravvivenza è diventata una lotta quotidiana contro la fame”, è stato registrato come ha detto un minatore. Mkwayi dice che gli uomini che ha salvato erano così fragili che la gabbia di salvataggio, che è pensata per trasportare solo sette adulti sani, poteva contenerne 13.

“Erano molto disidratati e avevano perso peso, quindi siamo riusciti a farne entrare di più nella gabbia, perché non sarebbero sopravvissuti altri due giorni nella buca. Sarebbero morti se non li avessimo tirati fuori il prima possibile.”

I volontari erano anche incaricati di portare su i cadaveri. “I servizi di soccorso ci hanno dato delle borse e ci hanno detto di metterci dentro i corpi e di portarli su nella gabbia, cosa che abbiamo fatto con l’aiuto di alcuni minatori.” Inizialmente l’operazione di salvataggio avrebbe dovuto durare almeno una settimana, ma dopo solo tre giorni, i volontari hanno detto che non era rimasto nessuno sottoterra. Le autorità hanno inviato una telecamera nel pozzo per fare un’ultima perlustrazione. Dicono che la miniera sarà ora sigillata in modo permanente.