Negli ultimi anni si è parlato sempre più spesso di alimentazione come strumento per gestire, e in alcuni casi migliorare, il diabete di tipo 2. Tra i modelli alimentari più discussi c’è la dieta chetogenica, spesso abbreviata in “keto”. Amata da alcuni, criticata da altri, continua a dividere esperti e pazienti.

Ora però un nuovo studio pubblicato sul Journal of the Endocrine Society riporta l’attenzione su questo approccio, suggerendo che potrebbe essere più efficace rispetto a una dieta povera di grassi nel favorire la remissione del diabete.

Ma cosa significa davvero? E soprattutto: funziona per tutti?

Il confronto tra dieta keto e dieta low-fat

Lo studio ha coinvolto un gruppo di adulti tra i 55 e i 62 anni con diabete di tipo 2. Per 12 settimane, i partecipanti hanno seguito due approcci alimentari diversi: una dieta chetogenica, caratterizzata da un apporto molto basso di carboidrati, e una dieta a basso contenuto di grassi.

Entrambi i gruppi hanno perso peso, ma la differenza più interessante riguarda ciò che è accaduto “dietro le quinte”, a livello metabolico.

I ricercatori si sono concentrati sulla funzione delle cellule beta del pancreas, responsabili della produzione di insulina. Quando queste cellule sono sotto stress – come accade nel diabete – iniziano a funzionare meno efficacemente.

Ed è proprio qui che la dieta keto sembra aver fatto la differenza.

Cosa succede alle cellule del pancreas

Uno dei dati più rilevanti emersi riguarda il miglioramento della funzione delle cellule beta nei partecipanti che seguivano la dieta chetogenica.

In pratica, riducendo drasticamente i carboidrati, si riduce anche la quantità di glucosio nel sangue. Questo alleggerisce il carico di lavoro del pancreas, permettendo alle cellule di “recuperare” parte della loro funzionalità.

È un meccanismo chiave: meno stress significa una risposta più efficiente nella produzione di insulina.

Secondo gli autori dello studio, questo potrebbe spiegare perché alcune persone riescono a ottenere una remissione del diabete, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia.

Perché la keto può funzionare meglio nel breve periodo

La dieta chetogenica agisce su più fronti contemporaneamente. Riducendo i carboidrati:

si abbassano i livelli di zucchero nel sangue

si riducono i picchi glicemici

si migliora la sensibilità all’insulina

Inoltre, molte persone sperimentano una perdita di peso significativa, altro fattore fondamentale per migliorare il diabete. Questo insieme di effetti può portare a risultati visibili già nel giro di poche settimane, come osservato nello studio.

Ma non è tutto così semplice

Se da un lato i risultati sono promettenti, dall’altro ci sono alcune criticità da considerare.

La prima riguarda la sostenibilità.

Seguire una dieta chetogenica richiede disciplina e costanza. Ridurre drasticamente i carboidrati significa rinunciare a molti alimenti comuni, e non tutti riescono a mantenere questo stile alimentare nel lungo periodo.

Un altro aspetto riguarda la qualità degli alimenti. Non tutte le diete keto sono uguali: basarsi su grassi saturi e alimenti ultra-processati può avere effetti negativi sulla salute cardiovascolare.

Gli esperti sottolineano che è fondamentale scegliere fonti di grassi più sane, come olio d’oliva, frutta secca e avocado, e mantenere un buon apporto di verdure.

Keto sì, ma con equilibrio

Un punto chiave emerso anche dal parere degli esperti è che non esiste una soluzione unica valida per tutti.

La dieta chetogenica può essere efficace, soprattutto nel breve periodo, ma deve essere adattata alle esigenze individuali.

In alcuni casi, una riduzione moderata dei carboidrati può essere più sostenibile e altrettanto utile per migliorare la glicemia.

L’obiettivo non è solo ottenere risultati rapidi, ma costruire abitudini che possano durare nel tempo.

Remissione del diabete: cosa significa davvero

Parlare di remissione non significa “guarigione”.

Il diabete di tipo 2 è una condizione cronica, ma può essere controllata al punto da non manifestare più valori alterati di glicemia senza l’uso di farmaci.

Questo risultato si ottiene attraverso:

perdita di peso

attività fisica regolare

alimentazione mirata

La dieta keto può essere uno degli strumenti, ma non l’unico.

Cosa aspettarsi davvero

I risultati dello studio sono incoraggianti, ma è importante interpretarli nel modo corretto.

La durata è stata di 12 settimane, un periodo relativamente breve. Per capire se i benefici si mantengono nel tempo, saranno necessari studi più lunghi.

Inoltre, non tutti i partecipanti reagiscono allo stesso modo. Fattori come età, stato di salute e stile di vita influenzano i risultati.