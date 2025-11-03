Una tranquilla giornata dedicata allo sport si è trasformata in tragedia per Ettore Pausini, zio della celebre cantante Laura Pausini. L’uomo, 78 anni, era un ciclista appassionato e un volto noto dell’associazione Onconauti Bologna, impegnata nella riabilitazione dei malati oncologici. Mentre percorreva via degli Stradelli Guelfi, nel tratto compreso tra Castenaso e San Lazzaro di Savena, la sua bicicletta è stata travolta da un’auto pirata. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Nonostante i tentativi di rianimazione durati oltre un’ora, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente della vettura, una Opel Astra di colore chiaro e modello datato, è fuggito senza prestare soccorso. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per rintracciare il responsabile.

Le indagini e la fuga dell’auto pirata

Secondo le prime ricostruzioni, Ettore Pausini stava rientrando da una delle sue consuete uscite in bicicletta quando è stato travolto da un’auto che viaggiava in direzione opposta. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 12, in un tratto di strada particolarmente stretto e trafficato. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la bicicletta “volare via” dopo l’impatto. I residenti, scossi dall’accaduto, hanno ricordato come quel tratto fosse da tempo considerato “pericoloso e maledetto”, chiedendo l’installazione di una pista ciclopedonale.

Nel frattempo, i carabinieri e la Procura di Bologna stanno proseguendo le ricerche del pirata della strada. L’auto potrebbe essere stata abbandonata nelle zone periferiche o portata in un’officina per riparazioni. Gli inquirenti non escludono che il conducente si sia nascosto nei dintorni, temendo l’arresto.

Il ricordo di un uomo coraggioso

Originario di Solarolo, lo stesso paese natale di Laura Pausini, Ettore era una figura molto amata a Bologna, dove da oltre trent’anni gestiva una barberia in piazza Azzarita. Dopo aver sconfitto un tumore, aveva dedicato la sua vita ad aiutare chi affrontava la stessa battaglia, diventando un simbolo di forza e rinascita per l’associazione Onconauti.

Nel 2016, la nipote Laura lo aveva celebrato sui social definendolo “un vero campione”. Oggi, amici e conoscenti lo ricordano come un uomo altruista e pieno di energia. Stefano Giordani, presidente dell’associazione, ha dichiarato: “Dopo la malattia aveva trovato la sua missione nell’aiutare gli altri a rinascere”.