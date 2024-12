Tre gatti sono stati uccisi al parco Rosmini di Tivoli. E ora, attraverso anche le immagini riprese dalle telecamere piazzate in zona, si sta cercando di risalire al colpevole o ai colpevoli.

La nota del Comune

“In collaborazione con le forze dell’ordine, attraverso le telecamere, si stanno individuando i colpevoli, per assicurarli alla giustizia. Il comune di Tivoli sta lavorando per garantire la tutela degli animali. È stata appena inaugurata, a Pomata, la prima colonia felina dell’amministrazione Innocenzi, autorizzata nel territorio. Una struttura di riparo, contro abusi e violenze. Una misura per garantire civiltà e tutela”.

Le parole di Antonello Livi

“Non posso – dice Antonello Livi, incaricato dal sindaco per la tutela degli animali – che non provare un senso di schifo e ribrezzo nei confronti del responsabile che ha sterminato in questo modo barbaro alcuni poveri gatti della nostra città all’interno del parco Rosmini. Qui non si tratta solo di aver commesso un reato di uccisione nei confronti di animali, ma quello di sapere che persone del genere sono soprattutto un pericolo per l’intera collettività”.

L’appello alla cittadinanza

“È ora che venga riconosciuta la pericolosità sociale delle persone che maltrattano e uccidono gli animali. Nella letteratura scientifica internazionale il maltrattamento e/o uccisione di animali, in termini statisticamente rilevanti, sono condotte riconosciute come specifici indicatori di pericolosità sociale. Spero possano essere inasprite ancora di più le condanne previste nella nuova proposta legge sulla difesa degli animali attualmente ancora in discussione al Senato. Chiunque abbia visto qualcosa mi scriva in privato. Uniamo le forze. Attualmente ai gatti verrà effettuata autopsia per verificare presso l’Istituto zooprofilattico le cause del decesso”.