Un legame familiare straordinario, consolidato nel tempo e segnato da una longevità eccezionale, ha permesso a tre sorelle brasiliane di entrare nel Guinness dei primati per l’età complessiva più alta tra fratelli viventi: 316 anni e 302 giorni sommati.

La storia delle tre sorelle brasiliane

Il record, certificato da LongeviQuest, riguarda Levita de Deus Nunes (109 anni), Zoraide de Deus Mota (104) e Zulina de Deus Nunes (103), unite da un vincolo familiare mai spezzato.

Levita, nata nel 1917, è la maggiore: ha cresciuto i fratelli mentre i genitori lavoravano nei campi e ha dedicato gran parte della vita alla famiglia.

Non si è mai sposata né ha avuto figli; ha lavorato per dodici anni a Rede Globo, mantenendo la passione per cucito, ricamo e uncinetto.

Zoraide, nata nel 1921, ha insegnato nella scuola primaria e poi è diventata infermiera, lavorando fino alla pensione. Sposata e madre di cinque figli, ha accolto a Rio de Janeiro la sorella minore Zulina dopo la fine del matrimonio.

Nata nel 1923, Zulina ha cresciuto sei figli e ha condiviso con Levita la passione per i lavori artigianali. Secondo LongeviQuest, incontrate a Rio de Janeiro, il loro legame ultracentenario è uno dei fattori chiave della loro straordinaria longevità, riconosciuta ufficialmente.