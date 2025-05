Il mese di maggio si preannuncia particolarmente complesso per chi viaggia in treno, in aereo o si sposta con i mezzi pubblici. Sono molti, infatti, gli scioperi proclamati in diversi settori dei trasporti su scala nazionale e regionale. Previsti disagi, dunque, per tutti i viaggiatori. Di seguito, segnaliamo l’elenco completo degli scioperi di maggio.

Dallo sciopero generale a quello ferroviario

Il 1° maggio ci sarà uno sciopero generale proclamato dal sindacato Usi-Cit per l’intera giornata. A rischio servizi pubblici essenziali come sanità, scuola, commercio e trasporto locale. Non è stato ufficializzato alcun blocco dei trasporti, ma si attendono comunque disagi concentrati soprattutto nei centri urbani.

Tra le ore 21 del 5 maggio e le 20:59 del 6 maggio, invece, è previsto il primo sciopero ferroviario nazionale del mese. Lo sciopero di 24 ore, che coinvolgerà tutto il personale del settore ferroviario, avrà forti ripercussioni sia sui treni regionali sia sull’alta velocità. Trenitalia e Italo garantiranno però alcune corse essenziali neele fasce orarie protette (6:00-9:00 e 18:00-21:00 nei giorni feriali). A Napoli, invece, si fermeranno le funicolari ANM dalle ore 9 alle 17.

Il 7 maggio, in Abruzzo, ci sarà uno sciopero di 4 ore (dalle 9:00 alle 13:00) che coinvolgerà il personale TUA nelle aree di Chieti e Pescara. In Lombardia, nelle province di Milano, Pavia, Cremona e Monza, si fermerà anche il personale di Autoguidovie dalle ore 11 alle 15.

Lo sciopero del settore aereo e il nuovo stop dei treni

Il personale Sitaf dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, nella notte tra l’8 e il 9 maggio, effettuerà uno sciopero di 4 ore a partire dalle 22. Il 9 maggio, invece, in uno sciopero indetto da Cub Trasporti, il settore aereo subirà uno stop di 4 ore (13:00-17:00), che coinvolgerà anche il personale di Swissport Italia a Milano Linate e quello di Aviation Services a Venezia.

È poi previsto un doppio sciopero ferroviario tra il 17 e il 18 maggio. Il personale di Trenitalia del Piemonte e della Valle d’Aosta si fermerà dalle 3 del 17 maggio alle 2 del 18. In Sardegna lo sciopero interesserà invece il personale della sala circolazione RFI dalle ore 21 del 17 alle 21 del 18.

Dalle proteste in Sicilia, Marche e Molise allo stop del trasporto locale

Nella giornata del 19 maggio, nella provincia di Macerata, è previsto uno sciopero di 4 ore (11:30-15:30) del personale Contram. A Messina, invece, lo sciopero durerà 24 ore e andrà a coinvolgere tutto il personale ATM. Il giorno seguente, il 20 maggio, ci sarà uno sciopero di 24 ore dei dipendenti della GTS Rail (trasporto merci). In Molise, invece, il personale delle aziende TPL locali incrocerà le braccia per 4 ore, ovvero dalle 19 alle 23.

A Napoli, il 23 maggio, è previsto uno sciopero di 4 ore (8:30-12:30) per tutti i lavoratori della divisione ferroviaria EAV. In Lombardia, invece, il personale Trenord sciopererà per 23 ore, dalle 3 del mattino del 27 maggio alle 2 del 28. Infine, il 30 maggio, ci sarà uno sciopero di 24 ore del personale ATAF a Foggia. A Milano, invece, nello sciopero sarà coinvolto anche il personale SEA degli aeroporti di Linate e Malpensa. Si tratta di uno sciopero di 24 ore indetto da Cub Trasporti.