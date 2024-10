Treni cancellati e ritardi in tutt’Italia per un guasto a Roma, cosa è successo

Questa mattina, a partire dalle 6:30, la circolazione ferroviaria è stata sospesa nelle principali stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina a causa di un grave guasto alla linea. Il problema, definito da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) come una “disconnessione degli impianti”, ha causato disagi significativi per migliaia di passeggeri, con conseguenze non solo per i viaggi da e verso la capitale, ma anche su tutto il sistema ferroviario nazionale.

Il guasto e le conseguenze sulla circolazione ferroviaria

Secondo quanto riportato da Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di RFI, il guasto è stato causato da un’anomalia rara che ha colpito la cabina elettrica responsabile dell’alimentazione dell’impianto di circolazione ferroviaria del nodo di Roma. Nonostante l’intervento tempestivo dei tecnici, che ha permesso di ripristinare la circolazione intorno alle 8:30, i treni hanno accumulato ritardi significativi. I convogli ad alta velocità, Intercity e regionali hanno subito ritardi fino a 160 minuti, con alcuni che hanno visto addirittura la cancellazione.

Ripercussioni su altre città

Il blocco del traffico ferroviario a Roma ha avuto ripercussioni a catena anche su altre città italiane, tra cui Bologna, Napoli e Milano. Due convogli provenienti da Lecce hanno accumulato ritardi record, con picchi di 260 minuti. Trenitalia ha invitato i passeggeri a riprogrammare i loro viaggi, in quanto la circolazione è rimasta rallentata anche nelle ore successive al ripristino.

Codacons e le critiche sulla gestione del sistema ferroviario

La giornata di disagi ha sollevato numerose critiche. Il Codacons ha sottolineato che i problemi sulla linea ferroviaria ad alta velocità a Roma stanno diventando troppo frequenti. Secondo l’associazione, i guasti e i disservizi non sono più un’eccezione, ma un problema ricorrente che penalizza pesantemente gli utenti. Anche il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è stato oggetto di critiche da parte di Pd e Avs, che hanno chiesto un intervento tempestivo per risolvere definitivamente queste problematiche.

Non si tratta di un attacco hacker

Fonti di RFI hanno escluso che il guasto fosse legato a un attacco hacker, rassicurando gli utenti che si è trattato di un problema tecnico isolato. Tuttavia, i disagi sono stati tali che il ripristino della normalità potrebbe richiedere tempo, con ritardi e cancellazioni che potrebbero prolungarsi anche nelle prossime ore.