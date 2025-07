Il traffico ferroviario tra Parigi e Milano è stato sospeso e rimarrà interrotto “almeno per diversi giorni” a causa del violento maltempo che ha colpito la valle della Maurienne, nel dipartimento della Savoia, nelle Alpi francesi. A comunicarlo è stata la compagnia ferroviaria francese SNCF, che ha avvisato l’agenzia France Presse dell’impossibilità, al momento, di garantire i collegamenti ferroviari tra le due città. Le piogge torrenziali, seguite a giorni di caldo estremo, hanno investito la zona di Modane, provocando gravi danni alle infrastrutture.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica, ma resta l’incognita sulle condizioni effettive dei binari. Un danneggiamento più profondo della rete ferroviaria potrebbe infatti prolungare ulteriormente lo stop.

Piena storica del torrente Charmaix

Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Savoia, il maltempo è arrivato dopo un periodo di temperature torride, che hanno contribuito a generare condizioni meteorologiche estreme. Il torrente Charmaix, che attraversa la zona montana vicino al confine con l’Italia, ha raggiunto livelli di piena mai registrati negli ultimi 70 anni.

Nonostante la forza dell’evento naturale, non si segnalano vittime. Tuttavia, i danni alla viabilità e alle infrastrutture ferroviarie nella zona di Modane sono significativi. Le autorità francesi stanno monitorando la situazione e coordinando gli interventi, mentre la SNCF spera di poter riaprire la linea non appena saranno completate le verifiche tecniche. I passeggeri in transito tra Francia e Italia sono invitati a consultare gli aggiornamenti ufficiali per conoscere le alternative disponibili.