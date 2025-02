Un tribunale militare israeliano ha condannato un soldato a sette mesi di carcere per “maltrattamenti” su detenuti palestinesi. Lo ha annunciato l’Idf (le forze armate israeliane).

Prima sentenza di questo tipo in Israele

“In seguito alle ammissioni di un soldato che prestava servizio come guardia nella prigione Sdé Teiman (nel sud di Israele), riguardo a maltrattamenti nei confronti di detenuti per motivi di sicurezza, è stata pronunciata la sua condanna. Ed è stato riconosciuto colpevole di aver, a più riprese, picchiato dei detenuti a pugni e con la sua arma, mentre erano ammanettati e bendati”, si legge in un comunicato militare.

Secondo i media israeliani, si tratta della prima sentenza di questo tipo contro un soldato dell’Idf dall’inizio della guerra con Hamas a ottobre 2023.