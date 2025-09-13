Una giovane di 25 anni ha perso la vita ieri sera in un tragico incidente avvenuto in via Fabio Severo, a Trieste. Poco dopo le 22:30, mentre attraversava la strada all’altezza di vicolo del Castagneto, la ragazza, Marta Giannelli e residente in provincia di Milano, è stata travolta da una Jeep di colore scuro. L’impatto è stato estremamente violento: la giovane è stata sbalzata per oltre dieci metri e per lei non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Il fuoristrada, dopo averla investita, ha terminato la corsa contro le ringhiere dell’isola salvagente centrale, abbattendole. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo non avrebbe frenato. Alla guida c’era un uomo di Trieste, ora al centro delle indagini della Polizia locale, che sta lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto. La zona è ben illuminata, circostanza che rende ancora più complesso spiegare l’accaduto.