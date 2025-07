Ramona Rinaldi, 39 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione a Veniano, in provincia di Como, lo scorso febbraio. Il suo corpo era impiccato all’interno della doccia. Inizialmente, la sua morte era stata classificata come un gesto volontario. Il compagno, Daniele Re, 34 anni, aveva raccontato di essersi svegliato alle cinque del mattino del 21 febbraio, non trovando Ramona accanto a sé, per poi scoprirne il corpo nel bagno e allertare i soccorsi. Ma già nelle prime fasi dell’indagine qualcosa non tornava.

La scena sembrava sospetta: la lavatrice in funzione nella stessa stanza del ritrovamento conteneva anche la camicia da notte di Ramona, sollevando dubbi tra gli inquirenti. Perché lavare proprio quegli indumenti così tempestivamente? Il sospetto è che qualcuno stesse tentando di eliminare prove compromettenti. A rafforzare i dubbi, anche alcune testimonianze dei vicini che, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, avevano udito un tonfo sordo provenire dall’abitazione. L’autopsia, poi, ha rivelato discrepanze tra l’orario della morte stimato dai medici legali e quello fornito dal compagno.

La svolta nelle indagini e l’arresto di Daniele Re

A distanza di mesi, la procura di Como ha deciso di intervenire. Daniele Re è stato arrestato a Milano con l’accusa di omicidio volontario aggravato e maltrattamenti. Gli inquirenti ritengono che Ramona sia stata strangolata e che il compagno abbia poi simulato la scena del suicidio per depistare le indagini.

Le indagini dei carabinieri hanno portato alla luce ulteriori elementi sospetti, tra cui la difficile relazione tra i due e alcuni episodi di tensione precedenti. Conoscenti e amici della vittima hanno sempre escluso l’ipotesi che Ramona potesse togliersi la vita, soprattutto lasciando la figlia. Il movente ipotizzato è la paura di essere lasciato: un timore che, secondo la ricostruzione della procura, avrebbe spinto l’uomo a compiere il gesto estremo.