Un devastante incendio ha colpito l’hotel Grand Kartal, situato nella popolare stazione sciistica di Kartalkaya, a 2.200 metri di altitudine sui Monti Köroğlu, nella provincia di Bolu. L’incidente, avvenuto nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 gennaio 2025, ha causato la morte di almeno 66 persone e il ferimento di altre 51. La struttura ospitava 238 persone quando è stata avvolta dalle fiamme.

Incendio e bilancio delle vittime

Il rogo è scoppiato alle 3:27 (1:27 in Italia) nel ristorante dell’hotel e si è rapidamente propagato ai piani superiori, dove erano situati gli alloggi degli ospiti. Sul posto sono intervenuti 30 mezzi dei vigili del fuoco e 28 ambulanze. Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha confermato il drammatico bilancio delle vittime, mentre le autorità locali hanno avviato indagini per determinare le cause dell’incidente.

Testimonianze e drammatiche immagini

Il governatore Abdulaziz Aydin ha riferito che alcune vittime sono morte dopo essersi lanciate dalle finestre dell’edificio in preda al panico. Sui social sono circolate immagini scioccanti che mostrano il resort di 12 piani completamente avvolto dalle fiamme, con colonne di fumo che si alzavano in cielo.

Difficoltà nei soccorsi

L’intervento dei soccorritori è stato reso complesso dalla posizione dell’hotel, situato parzialmente su un costone di roccia. Nonostante il lavoro incessante delle squadre di emergenza, il fuoco ha causato danni devastanti, lasciando un’intera comunità sotto shock.