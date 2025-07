Un gesto drammatico ha trasformato una vacanza in una tragedia, a Riomaggiore, nel cuore delle Cinque Terre. Poco dopo la mezzanotte tra l’8 e il 9 luglio, un turista australiano di 26 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato volontariamente in mare dalla scogliera lungo la celebre Via dell’Amore. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe avuto un acceso litigio con la fidanzata, anch’essa presente durante la vacanza. Subito dopo la discussione, il ragazzo si sarebbe allontanato di corsa verso il costone roccioso e si sarebbe gettato in acqua, nonostante i tentativi disperati della compagna di fermarlo.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito le grida della ragazza, ma il ragazzo non ha esitato. Una volta in mare, è apparso subito in difficoltà, risucchiato dalle onde agitate e sbattuto contro gli scogli affilati della costa ligure.

Soccorsi inutili e indagini aperte

Allertati dalle urla della fidanzata e dei passanti, i soccorsi si sono mobilitati rapidamente. Sul posto sono giunti Guardia Costiera, vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e ambulanze. Una motovedetta è stata impiegata nelle ricerche via mare, rese complesse dalle condizioni meteo avverse e dalla pericolosità del tratto costiero. Dopo minuti di angoscia, il corpo del giovane è stato individuato e recuperato, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La Procura della Spezia ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica esatta dell’incidente. Al momento, l’unica testimone è la fidanzata del ragazzo, ascoltata dagli inquirenti. Non si escludono accertamenti medico-legali, tra cui un’autopsia, per chiarire se la morte sia stata causata dall’impatto, dall’annegamento o da altre complicazioni. Nessun terzo è al momento indagato.