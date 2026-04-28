La Banca Centrale Europea ha avviato un profondo processo di rinnovamento delle banconote in euro, a oltre vent’anni dalla loro introduzione. L’obiettivo è aggiornare il design della moneta unica rendendolo più moderno, sicuro e rappresentativo dei cittadini europei.

Le prime banconote erano entrate in circolazione nel 2002 e da allora sono diventate uno dei simboli più riconoscibili dell’integrazione europea. Ora la BCE punta a una nuova serie che sostituirà gradualmente quella attuale, con sei tagli principali: da 5 a 200 euro.

Il progetto, avviato nel 2021, è entrato nella fase decisiva nel 2026 con la selezione dei nuovi concept grafici.

I nuovi temi scelti: cultura europea e natura

Il percorso di redesign ha previsto un ampio coinvolgimento di cittadini ed esperti. Dopo consultazioni pubbliche e studi, sono stati individuati due temi principali su cui basare le nuove banconote: “cultura europea” e “fiumi e uccelli”.

Il primo tema punta a valorizzare figure e simboli della storia e dell’identità culturale del continente, mentre il secondo si concentra sulla biodiversità e sugli elementi naturali che caratterizzano l’Europa.

Nel 2026 è stato lanciato anche un concorso grafico aperto a designer di tutta l’Unione europea. I partecipanti devono presentare le proprie proposte entro la fine di aprile, con una giuria indipendente che selezionerà fino a dieci progetti finalisti.

Successivamente, i cittadini saranno coinvolti in un’indagine pubblica per esprimere le proprie preferenze prima della decisione finale del Consiglio direttivo della BCE.

Sicurezza, sostenibilità e addio al taglio da 500 euro

Uno degli obiettivi principali del progetto è aumentare la sicurezza delle banconote contro la contraffazione, introducendo tecnologie più avanzate e materiali innovativi. Allo stesso tempo, la BCE punta a ridurre l’impatto ambientale della produzione, rendendo il contante più sostenibile.

Un cambiamento già certo riguarda il taglio da 500 euro, che non farà parte della nuova serie. La sua produzione è stata progressivamente interrotta negli anni precedenti, anche per motivi legati alla sicurezza e all’uso illecito.

Quando arriveranno le nuove banconote

Nonostante il processo sia ormai avanzato, le nuove banconote non entreranno in circolazione subito. Dopo la selezione finale dei design prevista entro la fine del 2026, la BCE dovrà stabilire tempi di produzione ed emissione.

Secondo le stime attuali, passeranno ancora diversi anni prima che le nuove banconote arrivino fisicamente nelle tasche dei cittadini europei. Il cambiamento sarà quindi graduale, con la coesistenza delle serie attuali e di quelle future per un lungo periodo.

Il progetto rappresenta non solo un aggiornamento estetico, ma anche un’evoluzione simbolica della moneta unica, pensata per riflettere una società europea più moderna, inclusiva e attenta all’ambiente.