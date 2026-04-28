Per molti è un rito quotidiano irrinunciabile, il primo gesto della mattina o la pausa che scandisce la giornata. Ma il caffè potrebbe essere molto più di una semplice abitudine. Secondo una nuova ricerca scientifica, questa bevanda amata in tutto il mondo potrebbe influenzare in modo sorprendente non solo l’energia, ma anche l’umore, lo stress e persino la salute del cervello.

La novità? I benefici non riguardano soltanto il caffè tradizionale, ma anche quello decaffeinato. Un risultato che cambia prospettiva e apre nuove riflessioni sul ruolo di ciò che beviamo ogni giorno.

Lo studio: cosa succede davvero nel nostro corpo

La ricerca, pubblicata su Nature Communications e condotta da un team di scienziati irlandesi, ha analizzato il legame tra consumo di caffè e asse intestino-cervello, cioè quel sistema complesso di comunicazione tra microbiota intestinale e funzioni cognitive ed emotive.

Per capire meglio questo rapporto, i ricercatori hanno coinvolto un gruppo di adulti, osservandone abitudini, salute mentale e composizione del microbiota. Dopo una fase iniziale, i partecipanti hanno sospeso il consumo di caffè per due settimane, per poi reintrodurlo nella dieta quotidiana.

Alcuni hanno bevuto caffè con caffeina, altri decaffeinato. Il risultato è stato sorprendente: entrambi i gruppi hanno mostrato miglioramenti significativi dell’umore e una riduzione dei livelli di stress.

Il ruolo del microbiota intestinale

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di microbiota, ovvero l’insieme di batteri e microrganismi che vivono nel nostro intestino. Questo “ecosistema” è fondamentale per la salute generale e ha un impatto diretto anche sul cervello.

Lo studio ha evidenziato che il consumo regolare di caffè modifica la composizione del microbiota intestinale, favorendo la presenza di batteri associati a effetti positivi sull’organismo. Questi cambiamenti sembrano influenzare anche la produzione di metaboliti, molecole che giocano un ruolo chiave nella comunicazione tra intestino e cervello.

In altre parole, quello che bevi può influenzare ciò che provi.

Umore migliore e meno stress: cosa è emerso

Uno dei dati più interessanti riguarda proprio l’aspetto emotivo. Dopo aver ripreso a bere caffè, i partecipanti hanno riportato una riduzione di stress, depressione e impulsività.

Il miglioramento dell’umore è stato osservato sia con il caffè classico sia con quello decaffeinato, suggerendo che non è solo la caffeina a fare la differenza.

Tuttavia, alcune differenze emergono:

Il caffè con caffeina è stato associato a una riduzione dell’ansia e a un aumento dell’attenzione

Il decaffeinato ha mostrato effetti positivi su memoria, apprendimento e qualità del sonno

Questo significa che ogni tipo di caffè può avere benefici specifici, rendendo più facile scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Non solo energia: il caffè come alleato del benessere mentale

Siamo abituati a pensare al caffè come a una “carica” immediata, utile per affrontare la giornata. Ma questa ricerca suggerisce che i suoi effetti vanno ben oltre. Il caffè contiene centinaia di composti bioattivi, tra cui polifenoli e antiossidanti, che possono influenzare metabolismo, infiammazione e funzione cerebrale.

Questi elementi, insieme all’effetto sul microbiota, potrebbero spiegare perché il consumo regolare di caffè è stato associato in altri studi a:

minore rischio di depressione

riduzione del rischio di alcune malattie croniche

migliore longevità

È importante sottolineare che si tratta di associazioni e non di relazioni causa-effetto certe, ma il quadro generale è sempre più interessante.

Il potere della routine (e della mente)

Un aspetto curioso emerso dallo studio riguarda anche il fattore psicologico. Tornare a bere caffè dopo un periodo di pausa potrebbe aver contribuito a migliorare l’umore anche per una questione di abitudine e comfort.

Il caffè, infatti, non è solo una bevanda, ma un rituale. E i rituali hanno un impatto reale sul benessere mentale. Possono ridurre lo stress, creare stabilità e dare una sensazione di controllo.

Questo spiega perché anche il decaffeinato, privo dell’effetto stimolante della caffeina, abbia mostrato benefici simili.

Attenzione alle quantità

Se da un lato i risultati sono promettenti, dall’altro è importante non esagerare. Nello studio i partecipanti consumavano circa quattro tazze al giorno, una quantità che per alcune persone potrebbe essere eccessiva.

Un consumo moderato resta la scelta migliore, soprattutto per chi è sensibile alla caffeina o soffre di disturbi del sonno. Il consiglio è ascoltare il proprio corpo e adattare il consumo alle proprie esigenze personali.