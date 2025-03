Un drammatico episodio si è consumato nella serata di mercoledì 5 marzo a San Severo, in provincia di Foggia. Mario La Pietra, un muratore di 30 anni, è stato accoltellato nella propria abitazione, situata in vico Barone, nei pressi del centro cittadino. L’uomo, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Secondo quanto emerso, sarebbe stata la moglie ad accoltellarlo, come lei stessa ha raccontato ai carabinieri subito dopo l’accaduto. La donna ha dichiarato di aver agito per difendersi da un’aggressione avvenuta nel corso di un litigio per futili motivi. La vittima è stata colpita con una coltellata all’addome, risultata poi fatale.

Nessun segnale di violenze pregresse

Le forze dell’ordine, coordinate dal pm di turno di Foggia, stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La donna, una casalinga e madre di due figli minori, non avrebbe riportato segni evidenti di colluttazione. Al momento, non è stato emesso alcun provvedimento nei suoi confronti.

Dai primi accertamenti, non risultano precedenti episodi di violenza domestica tra i due coniugi, né interventi delle forze dell’ordine o denunce di maltrattamenti. La coppia non aveva mai mostrato segni di tensione tali da far presagire una simile tragedia. Dopo l’aggressione, è stata la stessa donna a chiamare i soccorsi e i carabinieri.

Le testimonianze dei vicini

“Un bravissimo ragazzo. Lavoravamo insieme da diversi mesi. Aveva sempre il sorriso sulle labbra. Non posso credere a quanto accaduto. È stato un pessimo risveglio”. Così uno dei colleghi di lavoro del 30enne ucciso.

“Conoscevo entrambi – racconta un altro residente nella zona -. Una famiglia normale, tranquilla. Lui lo vedevo spesso in giro ed era davvero tranquillo e sempre molto educato. Anche la moglie, sempre disponibile. Non sappiamo davvero cosa sia accaduto”.