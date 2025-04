Ha ucciso a coltellate la moglie e ha poi chiamato i Carabinieri confessando: “Venite, ho ucciso mia moglie”. Il femminicidio è stato compiuto nell’abitazione della coppia a Mariotto, frazione del comune di Bitonto, ad una quarantina di chilometri da Bari. Vincenzo Visaggi, operaio in pensione di 75 anni, dopo aver ucciso la moglie Lucia Chiapparino anche lei di 75 anni si è chiuso in bagno ed ha tentato di tolgiersi la vita. All’arrivo del 112, l’uomo era ancora nel bagno.

La donna è stata uccisa con delle forbici

La donna è stata colpita con delle forbici ritrovate sul luogo dell’omicidio. Il pensionato ha usato le stesse forbici per colpirsi al torace e si è ferito ma non in modo grave. Visaggi è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari dove è ricoverato e piantonato.

Un vicino della coppia presente sulla scena del delitto, all’Ansa ha raccontato: “Sembrava una coppia tranquilla, ma non abbiamo mai conosciuto le dinamiche interne alla famiglia. Lui è sempre sembrato un tipo un po’ strano, non era molto socievole, ma nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere. Era una famiglia benestante, il padre di lei è morto una settimana fa e, oltre ad alcuni appartamenti, avevano anche delle proprietà in campagna”.