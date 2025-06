Una tragedia ha colpito la comunità di Cene, nella Bergamasca. Rubens Bertocchi, 55 anni, ha ucciso con un colpo di pistola la moglie Elena Belloni, 51 anni, nella loro abitazione in via Fanti, all’interno di una casa a tre piani. Dopo il femminicidio, l’uomo si è tolto la vita utilizzando la stessa arma. A dare l’allarme sarebbe stato il figlio ventenne della coppia, che non riusciva a entrare in casa. Sono intervenuti i vigili del fuoco per forzare la porta d’ingresso, permettendo così ai carabinieri della Compagnia di Clusone e del Nucleo investigativo di Bergamo di accedere all’appartamento.

La pistola con cui è stato compiuto l’omicidio-suicidio risultava regolarmente denunciata. I militari, su disposizione del sostituto procuratore Giampiero Golluccio, hanno sequestrato l’abitazione e i telefoni della coppia. Sono in corso perquisizioni per trovare eventuali scritti o messaggi che possano spiegare le ragioni del gesto, che al momento resta privo di un movente chiaro.

Una comunità sconvolta

La coppia, composta da una donna impiegata e un uomo che lavorava come guardia giurata, viveva con due figli. Secondo quanto riferito dal sindaco di Cene, Edilio Moreni, si trattava di una famiglia “molto conosciuta e ben inserita”, che in passato aveva anche gestito un negozio di alimentari. “L’intera comunità di Cene – ha dichiarato il primo cittadino – è molto scossa per l’accaduto”.

Emergono intanto ulteriori dettagli dalle indagini: pare che Bertocchi avesse inviato un messaggio a una persona vicina alla moglie per annunciare le proprie intenzioni. Un gesto estremo che ha lasciato sgomenti familiari, amici e l’intera cittadinanza.