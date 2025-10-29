Era il 23 novembre dello scorso anno quando un 80enne residente a Castel d’Aiano (Bologna), è stato trovato morto nel giardino di casa, coperto di sangue. L’uomo presentava oltre 40 ferite al capo e al collo, tra cui una particolarmente profonda alla gola, presumibilmente inferte con cocci di un vaso. La moglie, 81 anni, aveva chiamato i soccorsi parlando di un incidente domestico, riferendo che il marito sarebbe caduto dal tetto su un vaso. Tuttavia, fin dai primi momenti, i carabinieri del nucleo investigativo di Bologna avevano nutrito dubbi sul racconto della donna, che era stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio, senza però essere sottoposta a misure cautelari.

Le incongruenze e le tracce di sangue

Le successive indagini hanno rivelato numerose incongruenze nella versione della donna. Sul corpo dell’uomo, privo di un braccio a causa di un precedente incidente, erano presenti ferite da taglio inferte con violenza, incompatibili con una caduta accidentale. Anche la moglie riportava una ferita alla mano, e il suo sangue era stato ritrovato sui cocci dei vasi, insieme a segni di trascinamento in casa. Gli investigatori hanno esaminato anche gli stivaletti della donna, trovati sporchi di sangue. L’autopsia ha confermato che la causa della morte era omissione violenta, escludendo l’ipotesi di incidente domestico.

L’arresto e il possibile movente

Oggi, 29 ottobre, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti della donna. Il pm Beatrice Ronchi ha ipotizzato il reato di omicidio volontario, sulla base delle prove raccolte. Secondo quanto emerso, il presunto movente potrebbe essere legato alla violenza psicologica e ai modi prevaricanti dell’uomo nei confronti della moglie negli anni precedenti. Non risultano, però, denunce da parte della donna. Difesa dall’avvocato Valentina Di Loreto, l’anziana continua a dichiararsi innocente, mantenendo la versione dell’incidente domestico.