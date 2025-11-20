Giandavide De Pau è stato condannato all’ergastolo per il brutale assassinio di due cittadine cinesi e della sessantacinquenne colombiana Marta Castano Torres, avvenuto il 17 novembre 2022 nel quartiere Prati, a Roma. La ricostruzione dei fatti mostra una sequenza di violenza concentrata in pochi minuti e distribuita in due appartamenti distinti. De Pau raggiunse dapprima l’abitazione di Yan Rong Li e Jung Xia Yang, sex worker che lo attendevano in via Riboty. L’incontro degenerò rapidamente: le due donne furono colpite ripetutamente con un coltello, mentre l’aggressore registrava parte della scena con il cellulare, materiale che contribuì a inchiodarlo alle sue responsabilità.

La seconda aggressione e l’orrore di via Durazzo

Dopo il primo duplice omicidio, De Pau si spostò verso via Durazzo, a breve distanza, dove riceveva i clienti la colombiana Marta Castano Torres. Anche in questo caso l’appuntamento si trasformò in un attacco efferato: la vittima subì una cinquantina di coltellate, alcune inflitte quando era già priva di vita. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e la dinamica della fuga contribuirono a delineare un quadro di estrema pericolosità, aggravato dal contesto di abuso di cocaina e da una condotta priva di qualsiasi controllo emotivo.

Processo, perizie e condanna definitiva

Durante il processo la difesa, guidata dall’avvocato Alessandro De Federicis, tentò di dimostrare la non imputabilità dell’imputato, sostenendo che il suo massiccio consumo di sostanze stupefacenti avesse compromesso la capacità di intendere e di volere. Tuttavia, la perizia psichiatrica disposta dal Tribunale confutò tale ipotesi, attribuendogli piena lucidità e capacità di pianificazione al momento dei fatti. La corte d’assise ha quindi pronunciato l’ergastolo, una decisione accolta con soddisfazione dalle parti civili, rappresentate dagli avvocati Emilio Malaspina e Angela Speranza Russo, fondatori dell’associazione “Per Marta e le altre”, nata per onorare la memoria di Castano Torres e delle altre vittime.