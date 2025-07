Lo scorso ottobre a Rozzano, un giovane di 31 anni, Manuel Mastrapasqua, è stato tragicamente ucciso con una coltellata in strada. L’aggressione è avvenuta durante una rapina per un paio di cuffie wireless di poco valore. Dopo mesi di indagini e processo, la Corte di Assise di Milano ha emesso la sentenza di condanna nei confronti di Daniele Rezza, il 20enne accusato dell’omicidio. La pena inflitta è stata di 27 anni di reclusione, una decisione che supera la richiesta della Procura di Milano, la quale aveva chiesto una condanna di 20 anni.

I giudici Antonella Bertoja e Sofia Fioretta, esaminando il caso, hanno riconosciuto la responsabilità di Rezza per omicidio volontario e rapina, applicando la figura giuridica della “continuazione” tra i due reati. Tuttavia, hanno escluso una delle aggravanti contestate, quella che legava direttamente l’omicidio alla rapina. Sono invece state considerate le attenuanti generiche equivalenti ad altre due aggravanti, quali l’azione in orario notturno e i motivi abietti e futili del crimine.

Conseguenze legali e risarcimenti

La Procura aveva chiesto 20 anni di carcere, escludendo tutte le aggravanti e riconoscendo le attenuanti generiche a favore dell’imputato. Inizialmente, Rezza rischiava una pena più severa, fino all’ergastolo, a causa delle aggravanti incluse nell’imputazione, in particolare il nesso teleologico tra rapina e omicidio.

Oltre alla pena detentiva, i giudici hanno disposto il risarcimento per i familiari di Manuel, con somme da quantificare in sede civile. Sono state previste provvisionali immediate tra 70mila e 150mila euro da parte di Rezza. Le motivazioni ufficiali della sentenza saranno pubblicate entro 90 giorni, quando saranno spiegati più in dettaglio i criteri che hanno portato alla decisione della Corte.