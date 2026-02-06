Dopo essere stato colpito da arma da fuoco in un condominio a Mosca Vadim Alekseev, il numero due del Gru, l’intelligence militare russa, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Nato nella regione ucraina di Vinnytsia, Alekseev coordina da tempo le operazioni ibride e poi militari di Mosca contro l’Ucraina. Si dice che sia stato lui a ideare e poi a coordinare la milizia privata Wagner le cui prime operazioni erano state proprio nel Donbass nel 2014. Alekseev, fra le sue responsabilità attuali ha quella di selezionare gli obiettivi dei raid aerei contro l’Ucraina.

Secondo fonti ucraine, il generale è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco che lo hanno colpito alle spalle. Il suo diretto superiore, Igor Kostyukov, ha guidato la delegazione russa ai negoziati appena conclusi di Abu Dhabi che entrambe le parti, sia la Russia che l’Ucraina, hanno definito come costruttivi. La Wagner commenta su Telegram che l’attentato va considerato proprio in questo quadro.

Il Comitato Investigativo russo ha spiegato che Alekseev è stato colpito “in un edificio residenziale situato su viale Volokolamskoe a Mosca”, da “un individuo non identificato ha sparato diversi colpi” prima di fuggire.

Musk disattiva Starlink (fondamentale al fronte) ai soldati russi

E a partire dalla giornata di ieri, i terminali Starlink utilizzati dalla Russia per gli attacchi con i droni all’interno dell’Ucraina sono stati disattivati.

I soldati russi al fronte in Ucraina hanno ora perso l’accesso a questo sistema satellitare utilizzato per le comunicazioni militari e gestito da SpaceX, l’azienda spaziale di Elon Musk. L’esercito russo lo usava in maniera illecita. Il blocco è ora arrivato su richiesta del governo ucraino creando, a quanto pare, delle avere conseguenze di rilievo per i russi.

Il sistema Starlink è composto da una rete di migliaia di satelliti che forniscono connessione internet ai terminali di ricezione a terra. Gli ucraini lo usano dall’inizio della guerra in accordo con Musk. I terminali sono composti da una piccola antenna portatile che capta il segnale satellitare ed è connessa a un router che gestisce la connessione internet. I russi non li possono comprare a causa delle sanzioni statunitensi. A quanto pare però, li hanno trafugati illegalmente inviandoli poi al fronte. Ora no lo potranno più fare. A detta di un funzionario di Kiev, questa operazione è “una grave battuta di arresto” che ha mandato nel panico i battaglioni dell’esercito russo che non hanno più modo di controllare con precisione gli attacchi e l’utilizzo dei droni.