Un gruppo di circa 70 tifosi spagnoli della Real Sociedad che nella tarda serata di ieri si trovava in un locale in via Leonina, al centro di Roma, è stato aggredito da circa 80 persone, con ogni probabilità riconducibile alla tifoseria ultras laziale, alla vigilia della partita di stasera all’Olimpico.

La fuga all’arrivo della Polizia

In tre sono stati feriti con alcune coltellate. Gli aggressori sono fuggiti all’arrivo della polizia. Sul posto sono stati sequestrati oggetti utilizzati per l’aggressione. Ci sono alcuni identificati. Sono in corso indagini anche con l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza cittadina.