In Vaticano da tempo si sta silenziosamente lavorando alla realizzazione del primo ristorante nel suo genere perché progettato per funzionare nel cuore della principale basilica patriarcale, collocato proprio sul grande terrazzamento che sovrasta San Pietro.

Vista mozzafiato su tutta Roma

Praticamente davanti alle statue degli apostoli, da dove si gode di una vista mozzafiato che spazia su tutti i punti della Città Eterna.

Lo scrive ‘Il Messaggero’ aggiungendo che il bistrot “verrà realizzato sfruttando alcuni dei locali che un tempo servivano per il ricovero dei materiali usati dai Sampietrini, gli addetti alla cura della basilica”.

E che “proprio in queste settimane sono arrivati i materiali e gli arredi destinati al locale, segno che i lavori in corso sono ormai a buon punto benché non vi sia ancora la data del completamento”.

Il progetto non è nuovo, scrive ancora il quotidiano, ed è un po’ che è in incubazione poiché inizialmente in Vaticano si pensava fosse possibile farlo partire in occasione del Giubileo, poi i tempi tecnici si sono allungati e non lo hanno permesso.

Già esiste un minuscolo bar

Ora che l’Anno Santo è finito non si esclude – spiega Il Messaggero – che l’idea possa effettivamente prendere corpo e vedere la luce quest’anno, in occasione dei 400 anni della consacrazione della basilica nella sua struttura attuale.

Sul grande terrazzamento già ora esiste un minuscolo bar, collocato in un punto strategico. “L’idea di allargare l’area terrazzata sfruttando la parte ancora chiusa per il ristoro, offrendo la possibilità di pranzare praticamente sospesi su Roma, è la diretta conseguenza della parziale musealizzazione della basilica che Papa Francesco aveva autorizzato”.